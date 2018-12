Seattle fait officiellement son entrée dans la LNH

Votant unanimement pour un plan d’expansion, les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont officialisé, mardi, l’octroi d’une équipe à la ville de Seattle à partir de la saison 2021-2022.

Le vote a été tenu dans le cadre de la rencontre des gouverneurs qui avait lieu à Sea Island, en Géorgie.

«C’est une journée excitante et historique, a indiqué le commissaire Gary Bettman, lors d’un point de presse. Je suis heureux d’annoncer que le bureau des gouverneurs a approuvé à l’unanimité un plan d’expansion qui amène la Ligue nationale de hockey à Seattle.»

Ainsi, Seattle et non Québec, comme plusieurs partisans des anciens Nordiques l’espéraient, accueillera la 32e équipe du circuit Bettman. Toutefois, la plupart des observateurs du milieu du hockey se doutaient déjà de ce dénouement.

Tel que précisé, la ville de l’Ouest américain verra la nouvelle formation disputer sa première saison en 2021-2022. Le projet de rénovation majeure du Key Arena, qui sera revampé au coût de 700 millions $, risquait de ne pas être complété à temps pour la campagne précédente. L’édifice comprendra 17 400 sièges pour les matchs de hockey et 18 600 pour ceux du basketball professionnel, advenant la venue d’une formation de la NBA.

Les Coyotes dans la section Centrale

Pour ce qui est de l’octroi de la concession, les investisseurs locaux devront débourser une somme approximative de 650 millions $. La formation en devenir misera notamment sur les frères Tim et Tod Leiweke: le premier est le président du Oak View Group (qui pilote le projet) et le second agira comme président et chef de la direction du club.

«Le rêve devient réalité pour nos partisans», a notamment lancé Tod Leiweke, lors de sa présence au micro, mardi.

Par ailleurs, les bonzes de la LNH ont approuvé le transfert des Coyotes de l’Arizona vers la section Centrale afin d’équilibrer les quatre divisions. Seattle se retrouvera dans la Pacifique, de sorte que chaque groupe comprendra huit équipes.