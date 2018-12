« Je vais toujours pousser un joueur à faire ce travail-là sur une base régulière. Jonathan joue depuis quelques années, mais c’est encore un jeune joueur qui continue de s’améliorer, a indiqué l’entraîneur du Canadien. Entre l’an passé et cette année, il y a déjà une grosse différence. On est sur la bonne voie. »

« Sur leur deuxième but, on leur a simplement donné la rondelle, a dit Guy Boucher. Ça a fait mal. Puis, comme on voit depuis le début de l’année, on a voulu créer l’égalité tout de suite. Alors, on s’est retrouvé deux ou trois dans le fond du territoire, le défenseur a forcé le jeu et il est arrivé ce qui est arrivé. »