Tanya Lapointe livre un plaidoyer pour l’égalité hommes-femmes

La journaliste Tanya Lapointe lançait mardi, au café littéraire Chez l’Éditeur, dans le quartier Villeray, son essai «50/50 – Réflexions et solutions pour atteindre l’égalité», qu’elle décrit comme «un guide de réflexion et un petit cours d’égalité 101».

L’ouvrage, que les Éditions Cardinal détaillent comme un portrait de la réalité des femmes de toutes classes sociales et origines, n’est pas un essai sur la condition féminine, dit-on, mais se parcourt plutôt comme une quête aspirant à faire avancer le débat.

Tanya Lapointe s’intéresse à la sous-représentation des femmes dans les hauts échelons et les postes de direction, au règne du «boy’s club» en politique et en affaires, aux résultats obtenus par les mesures établies en vue d’atteindre la parité, etc. Elle poursuit l’objectif de créer des ponts entre les sexes, les générations et les cultures, et de mettre en lumière les actions à poser individuellement et collectivement pour générer des changements à petite et grande échelle.

«50/50 – Réflexions et solutions pour atteindre l’égalité» donne la parole à plusieurs intervenants engagés aux points de vue variés, dont Alexandre Taillefer, Noémi Mercier, Matthieu Dugal, Nathalie Collard, Françoise David, Amir Khadir, Liz Plank, Will Prosper et Pauline Marois, laquelle était d’ailleurs présente au lancement, mardi.

Un documentaire complémentaire au livre, aussi intitulé «50/50», coproduit et coréalisé par Tanya Lapointe et Laurence Trépanier, sera diffusé sur ICI RDI ce mercredi 5 décembre à 20 h, puis disponible sur ICI Tou.tv.

Tanya Lapointe fut jadis journaliste à ICI Radio-Canada et à ICI RDI pendant 15 ans. En 2017, elle proposait le beau-livre «The Art And Soul of Blade Runner 2049».