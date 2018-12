Un calendrier d’apiculteurs nus pour mettre du piquant dans votre année 2019

Encore une fois cette année, la compagnie montréalaise Alvéole lancera un calendrier d’apiculteurs nus qui risque de faire jaser...

C’est la photographe (et apicultrice chez Alvéole) Virginie Tardif qui s’est occupée de prendre en photos les membres de l’équipe Alvéole dans leur plus simple appareil.

Il faut savoir que ce calendrier, qui est désormais une tradition du temps des Fêtes depuis 5 ans, est réalisé dans le but de sensibiliser la population à l’importance des abeilles dans notre société.

«Les abeilles sont des insectes dociles avec lesquels il est simple et naturel de cohabiter», explique-t-on sur le site de Alvéole.

Le lancement du calendrier aura lieu le jeudi 6 décembre prochain au bar The Emerald situé dans le Mile-End. Ce sera aussi un soir de vernissage pour l’exposition éphémère Phéromones de Virginie Tardif. Il y aura des bouchées, de la bonne bière et des calendriers en vente au coût de 15 $.

Si vous cherchez un cadeau d’échange qui fera jaser votre famille à Noël... le voilà!

Toutes les informations du lancement ici.

Pour vous procurer le calendrier en ligne c'est par ici.

