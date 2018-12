Un «compromis» qui entraîne un gel de taxes à Longueuil

LONGUEUIL – Les citoyens de Longueuil auront droit à un gel de leurs taxes municipales en 2019 pour une seconde année consécutive, a décrété le conseil municipal en présentant un budget qualifié «de compromis» mardi.

Malgré ce gel de taxes, le budget de la Ville grimpe de 14,7 millions $ pour atteindre 427 millions $. Cet état de fait est rendu possible grâce à une hausse des revenus de 3,6 %, partagés entre des revenus accrus provenant du développement immobilier (+ 4,7 millions $) et des droits de mutations et permis de construction (+6,6 millions $).

Ainsi, le propriétaire d'une demeure unifamiliale moyenne évaluée à 310 000 $ devra s'acquitter de 2820 $ en taxes municipales au cours de l'année à venir.

Les propriétaires d'un édifice résidentiel comprenant six logements et plus verront cependant leur compte de taxes s'alourdir de 8,4 %. Les bâtiments industriels encaisseront une hausse de 0,55 %, tandis que les secteurs commercial (-0,08 %) et agricole (-0,19 %) auront droit à un léger répit.

Le Plan triennal d'immobilisation adopté par le conseil s'élève, de son côté, à 152 millions $ en 2019 et à 361 millions $ pour les trois prochaines années, avec près de 200 projets à réaliser. Pas moins de 84 millions $ sont prévus pour les infrastructures et 24 millions $ pour les rues en 2019.

La mairesse de Longueuil, aux prises avec une situation particulière alors que l'opposition forme la majorité au conseil de ville, a qualifié le plan financier de «budget de compromis».

«Ce budget est le résultat d'un arbitrage et de consensus qui a pour effet de reporter à plus tard des défis importants reliés, entre autres, aux infrastructures et au développement social et communautaire», a fait savoir Sylvie Parent par communiqué.

De son côté, le chef de l'opposition, Xavier Léger, s'est réjoui de constater que la croissance économique de la ville permette d'alléger le fardeau fiscal des citoyens, sans affecter les services.

«Augmenter les taxes sans plans et pour le plaisir, ce n’est pas un projet de société. Et ce n’est pas ce que nos citoyens attendent de leurs élus», a-t-il avancé par communiqué.