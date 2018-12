Un immense party de «pizza pochette» aura lieu ce mois-ci

Les pizzas pochettes ont marqué une génération. Que vous soyez un amateur de ces délices tomatés ou bien que la simple vue de ces créations vous donne un haut-le-cœur, les pizzas pochettes ne laissent personne indifférent.

Peu importe où se situe votre amour pour la pizza pochette sur une échelle de 1 à 10, sachez que vous pourrez vivre un party «so stuffed» le 13 décembre prochain à la Taverne Cobra.

Reconnue pour ses «partys» à thématique gourmande, la Taverne Cobra récidive ce mois-ci afin de vous offrir «la poche all night» à 2$.

Les gourmands pourront commander des pizzas pochettes au pepperoni et fromage ou aux trois fromages.

Il n'y a rien de mieux qu'une pizza pochette accompagnée d'une pinte de bière! On dit ça comme ça...

Tous les détails de cet incroyable événement ici.

Taverne Cobra

6584 boul. Saint-Laurent

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!