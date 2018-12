Voici LE café idéal pour plonger à 100% dans l’esprit des Fêtes

Besoin d’un petit coup de pouce pour vous mettre dans l’esprit des Fêtes et terminer votre magasinage de cadeaux?

Oubliez le simple café filtre, il vous faut clairement quelque chose de plus festif.

Le café-boutique le plus «instagrammable» de Granby, Cafeine & Co, a «pimpé» son latte pour offrir une version sucrée et festive. Que diriez-vous donc de boire un bon café latte à saveur de canne de bonbon?

En plus de vous donner un «boost» d’énergie, le café est tellement joli avec son «latte art» aux couleurs de Noël.

En allant vous chercher cette boisson à la canne de bonbon, vous pourrez aussi en profiter pour faire quelques achats de cadeaux, car le Caféine & Co tient également un espace boutique avec tout plein de belles options de papeterie, de bougies, d’items pour la maison et une foule d'autres trucs qui plairont certainement à quelques membres de votre famille.

Si vous êtes plus dans le coin de Bromont, sachez que le Caféine & Co à ouvert une deuxième succursale dans cette ville dernièrement.

Caféine & Co

Granby : 301 rue Notre-Dame & 139 rue Principale

Bromont : 109 boulevard le Carrefour



