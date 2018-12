Vous pouvez écouter les pires chansons de Noël québécoises sur cette radio en ligne

Depuis le 1er décembre, Radio-Cochonneries - une radio en ligne qui diffuse le pire de la musique locale et internationale - s’est drapé de rouge et de vert.

Pour une 18e année consécutive, Radio-Cochonneries diffuse le pire de la musique de Noël d’ici et d’ailleurs (mais surtout d’ici) tout au long du mois de décembre.

On en a parlé avec l’instigateur du projet: DJ Georges, l’alter ego d’Étienne Forest, un tripeux des Fêtes qui coanime également Noël chez Isidore , un balado qui se consacre à longueur d'année à la culture entourant ce temps festif.

Il y a du nouveau matériel pour l’édition 2018?

Il y a beaucoup de nouveau matériel cette année parce que j'ai dû numériser plein de trucs pour mes chroniques à Noël chez Isidore, le podcast qui parle de Noël à l'année longue, qu'on a lancé en avril dernier.

Habituellement, en novembre, je commence à fouiller pour des nouveaux disques et j'en numérise plein en prévision du spécial. Cette année j'ai pas eu à faire ça, j'avais beaucoup de stock de prêt déjà.

Il y a des pièces en particulier que t'apprécies?

J'apprécie particulièrement l' Orchestre Ornithologique de Montréal , qui a monté des pièces de Noël à partir de chants d'oiseaux, c'est étonnamment bien fait et tout aussi quétaine que tu penses.

Côté statistiques, sens-tu déjà l'impact de Noël sur Radio-Cochonneries?

Oui, dès que j'ai lancé la musique de Noël samedi matin, j'ai vu les stats monter aussitôt.

Les gens attendaient vraiment beaucoup le spécial cette année, on me demandait régulièrement quand ça allait commencer, je sentais vraiment un engouement précoce, sans doute à cause de «l’effet» Noël chez Isidore.

En plus d'habitude je starte ça le 30 en soirée, mais là j'ai pas eu le temps du tout.

Le 1er, je me sentais comme un employé de Walmart qui ouvre les portes le matin du Black Friday.

As-tu eu des commentaires d'artistes qui sont diffusés sur ta station?

J'en ai déjà eu, mais peu et pas en rapport avec Noël.

Éric Nolin, l'animateur de radio qui a déjà enregistré une chanson, a découvert qu'il était joué chez nous et m'a écrit pour me dire qu'il trouvait ça très drôle et qu'il fallait bien s'assumer dans la vie. Il m'a d'ailleurs enregistré deux jingles spontanément, j'ai vraiment apprécié, on peut encore les entendre de temps en temps entre deux tounes sur mes ondes.

Maxime Farago, le fils de Johnny Farago et de Francine Laplante (aka Mme St-Onge) m'a écrit après le décès de sa mère parce qu'il cherchait son album, Les 10 plus grands succès de Mme St-Onge , un album culte et introuvable sur lequel Mme Laplante fait exprès de chanter le plus mal possible. Elle avait fait presser quelques copies seulement pour faire une joke à des amis producteurs en leur envoyant ça sans qu'ils soient conscients que c'était elle.

J'étais bien content de le lui envoyer et il a apprécié le geste, il était bien chill avec Radio-Coch en général.

Sinon y'a Stev Marcotte (avec sa célèbre toune sur Cédrika ) qui m'a déjà menacé de me poursuivre si je n'enlevais pas ses tounes de ma playlist.

Je les joue encore, pis j'ai le droit, faque!

Fêtes obligent, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la prochaine année?

Très bonne question.

Je me demande justement ce que je vais faire avec Radio-Coch, qui aura 19 ans l'été prochain.

Je ne m'en occupe pratiquement plus, elle roule toute seule toute l'année avec bien peu d'auditeurs puisque je ne fais plus aucune forme de promotion (et que c'est quand même pas une écoute facile, on va se le dire).

Le gros engouement est le spécial de Noël. Après, ça retombe.

Je suis en réflexion à savoir si je vais juste diffuser pendant le mois de décembre, ou si je vais diffuser du Noël à l'année. Je sais pas.

Donc j'imagine qu'on me souhaite de trouver ce que je veux faire!