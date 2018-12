HÉBERT, Jean-François



À Montréal, le mercredi 28 novembre 2018, est décédé à l'âge de 46 ans, M. Jean-François Hébert, conjoint de Mme Caroline Tardif, fils de Gilberte Laroche et de Michel Hébert. Originaire de Warwick, il était domicilié à Mercier.Outre sa conjointe Caroline et ses parents Gilberte et Michel, il laisse dans le deuil ses enfants Séverin et Odilon; ses soeurs Geneviève (Stéphane Archambault) et Josianne (Frédéric Gélinas); ses beaux- parents Réjean Tardif et Ginette Pouliot ainsi que toute l'équipe de la Fromagerie Ruban Bleu.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 décembre 2018, de 14h à 18h, à la Salle du Boisé, 719, boul. St-Jean-Baptiste à Mercier (J6R 1G3). Un hommage à la vie suivra au même endroit de 18h à 22h.Par la suite, la famille recevra les condoléances le vendredi 7 décembre 2018, de 14h à 16h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 8 décembre 2018, jour des funérailles, à compter de midi, au salon funéraire12, RUE ST-JOSEPHWARWICK (J0A 1M0)Les funérailles seront célébrées ce même samedi 8 décembre, à 14 h, en l'église St-Médard de Warwick.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison sous les arbres de Châteauguay. Les formulaires seront disponibles sur place.SALON FUNÉRAIREGRÉGOIRE & DESROCHERS(WARWICK)www.gregoiredesrochers.com