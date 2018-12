PRENOVEAU, Noëlla née Boivin



À Laval, le 3 décembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Noëlla Boivin, épouse de feu Jean-Jacques Prenoveau et mère de feu Micheline, Michel et Alain.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvon (Johanne), Serge et Sylvain (Corinne), ses petits-enfants et arrière petits-enfants, ses frères René et Noël (Henriette), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 décembre à compter de 12h en l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443 Boul. Lévesque est à Laval suivi des funérailles à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.514-381-6664