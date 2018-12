THIBAULT, Marie-Lyse



Paisiblement, entourée des siens, est décédée le 3 décembre 2018, à l'âge de 65 ans, madame Marie-Lyse Thibault.Elle laisse dans le deuil sa fille Anne-Michèle Rivest (Louis-Martin Robert), ses petits-enfants Justin, Éliot et Adam, sa soeur Michèle Thibault (Rock Cantin), Alexandra et Hugo ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 décembre 2018 dès 9h à l'église Notre-Dame-des-Champs sise au 187 boul. Iberville à Repentigny où les funérailles seront célébrées à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.