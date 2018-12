PRÉVOST, Léo



De St-Eustache, le 1er décembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Léo Prévost, époux de feu Mme Raymonde Constantin.Il laisse dans le deuil ses enfants, Roger (Lorraine), Alain (Fabiola) et Sylvie (Jacques), ses petits-enfants, Noémie (Julien) et Andrée-Anne (Jonathan), ses arrière-petits-enfants, Justin et Noah, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en, le samedi, 8 décembre 2018, à 10h30. La famille sera présente dès 10h00 pour recevoir les condoléances.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Manoir St-Eustache seraient appréciés.