SMITH, Thomas Albert



De Montréal-Est, le 2 décembre 2018, à l'âge de 87 ans, entouré de sa famille qu'il adorait tant, est décédé paisiblement monsieur Thomas Smith, époux de madame Hélène Duchesne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Thomas jr (Lise Paquet), Kevin (Jeannine Bouchard) et Patricia (Daniel Mayer), ses petits-enfants: Jennifer, Laura-Stephanie, Jessica, Erika, Ryan, Deandra et Darcy, son arrière-petit fils Raphael, sa soeur Lorna McCormick, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 décembre 2018 de 11h à 16h au :Une célébration aura lieu ce même samedi à 16h dans la chapelle.