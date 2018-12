IMBLEAU, Normand



À St-Eustache, le 1 décembre 2018, à l'âge de 74 ans est décédé M. Normand Imbleau époux de Mme Nicole Richer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Karine Szabo, son beau-fils Frédéric Chaumel, ses petits-enfants Marie, Gabrielle et Émile, ses beaux-frères et belles-soeurs France, Robert, Réjean et Daniel (Ginette) ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle dimanche 9 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu le lundi 10 décembre à 11h en l'église St-Eustache.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache serait apprécié.