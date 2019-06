10 bonnes idées pour impliquer vos ados dans la préparation du réveillon

Puisque les faire sortir de leur chambre relève parfois du défi, voici quelques astuces pour donner envie à vos adolescents de s’impliquer dans les préparatifs du réveillon et de passer du temps avec toute la famille.

1. Envoyer les cartes de Noël

Mettez-le à contribution pour écrire un petit mot personnel à chacun des membres de la famille et aux amis avant de sceller les enveloppes et de déposer le tout dans la boîte aux lettres. Les plus créatifs auront peut-être même envie de fabriquer eux-mêmes les cartes de souhaits.

2. Décorer la table

Confiez-lui le mandat de mettre la table et de la décorer quelques jours avant le réveillon en mettant à sa disposition plusieurs objets décoratifs et des marques-places sur lesquels il pourra écrire le nom des invités. Laissez-le exprimer sa créativité, vous pourriez être surpris du résultat !

3. Cuisiner des desserts

Quel ado n'aime pas les friandises, alors pourquoi ne pas le mandater de préparer quelques recettes que vous pourrez servir le soir du réveillon ou offrir dans de jolies boîtes-cadeaux. Tenez-vous-en à des recettes simples qu’il pourra préparer facilement comme des biscuits ou des barres Nanaimo par exemple.

4. Jouer au DJ

Ado et techno ne font qu’un, alors pourquoi ne pas lui demander de préparer une liste de chansons qui mettront de l’ambiance pour vos partys du temps des Fêtes et lui donner la responsabilité de la musique durant la soirée.

5. Organiser des jeux pour le réveillon

Demandez-lui de préparer quelques jeux pour occuper les plus petits et les grands durant la soirée. Tours de magie, farces, jeux de société, toutes les options sont bonnes.

6. Faire le service des plats

Et si vous l'engagiez comme serveur pour la soirée ? Moyennant une petite rémunération que vous jugerez raisonnable, demandez-lui d’enfiler une belle tenue et de faire le service des bouchées et des assiettes et de débarrasser la table une fois le repas terminé.

7. Concocter des cocktails

En faisant quelques pratiques au préalable, vous pourriez montrer à votre ado comment concocter des cocktails simples constitués de 2 ou 3 ingrédients. Le soir venu, installez-le devant le bar avec tout son matériel (bouteilles, mélangeur, petit menu affichant les choix de cocktail, etc.) et laissez-le prendre les commandes des convives.

8. Emballer les cadeaux

Les adolescents aiment bien avoir des privilèges. En emballant les cadeaux, sauf les siens bien sûr, il sera en mesure de savoir avant tout le monde qui recevra quoi ! Pour faire des emballages originaux, mettez à sa disposition des éléments naturels comme des branches de sapin, des canneberges fraîches et des cocottes.

9. Préparer un montage vidéo

Si votre ado est doué avec la techno, demandez-lui de faire un montage de photos et extraits vidéo qu’il a pris tout au long de l’année et qu’il pourra présenter à toute la famille le soir des festivités.

10. Jouer au portier

Demandez-lui d’accueillir les gens à la porte et de les débarrasser de leurs manteaux. Dépendamment de l’âge de votre ado et s’il a son permis de conduire, il pourrait également offrir un service de voiturier à vos invités.