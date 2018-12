18 idées cadeaux qui feront assurément plaisir au père qui a déjà tout

Le temps des Fêtes est une belle occasion de passer du temps en famille, de profiter des activités extérieures, mais c’est aussi le moment de se casser la tête pour acheter des cadeaux originaux à ceux que l’on aime.

Pas facile de trouver quelque chose à offrir à un père qui a tout (ou presque)!

Si vous manquez d’inspiration, voici une liste de 18 cadeaux qui devraient plaire à votre papa. Parce qu’on le sait, votre père c’est le plus fort.

Voici donc 18 idées cadeaux pour votre père, peu importe votre budget!

1. Un abonnement au magazine Corsé (abonnement 3 numéros) 45$

2. Une montre vintage Casio 70$

3. Un support à tablette en marbre 94$

C'est Beau

4. Des billets pour la pièce de théâtre La Queens' au Théâtre Licorne 38,90$

5. Une sauce piquante de Smoke Show 12$

6. Un tablier Dahls 95$

7. Une laine de Frank and Oak 119$

Frank and Oak

8. Une machine à café Nespresso (prix variable)

9. Un sac Matt and Nat 190$

10. Des billets pour aller voir les Canadiens (prix variable)

11. Un ensemble à Whisky 62$

V de V

12. Un après-rasage de Groom Industries 26$

13. Une Nintendo Switch 379,99$

14. Un foulard Frank and Oak 49,95$

15. Un presse-café 49,95$

16. Des gants en cuir 79$

Simons

17. Une trousse de voyage épuré de RAINS 40$

RAINS

18. Une courroie à caméra en cuir de la compagnie LF 89$

C'est Beau

