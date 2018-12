TÉTREAULT, Claudette



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 3 décembre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Claudette Tétreault, fille de feu M. Georges Tétreault et de feu Mme Simone Dubuc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Vandal (Rachel Daigneault) et Élise Vandal (Maxime Le Goff), le père de ses enfants: Jean-Paul Vandal, ses petits-enfants: Nicolas et Jonathan Vandal (Danya Dussault), Daphné Maighan, ses frères et sa soeur: André, Francine (Jean-Guy Lapierre), feu Nicole, Luc (Lucie Gaudreau), Martin, et un bon ami: Émile Bujold ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille vous accueillera à l'église de St-Jean-Baptiste, 3097 Rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, QC, J0L 2B0, le samedi 8 décembre 2018 de 10h à 11h, suivi des funérailles.450-795-3395www.residencefunerairejodoin.ca