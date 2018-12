24 h de ski pour les enfants malades

Ce samedi à midi sera lancé le départ du 24 h Tremblant. Les participants de 389 équipes se donneront le relais en ski, à la marche ou à la course, enchaînant les boucles jusqu’au lendemain midi. Catherine Boucher, 28 ans, s’est donné le défi d’affronter l’épreuve de ski en solo.

Catherine sait dans quoi elle s’est embarquée... en partie. La skieuse a déjà participé au 24 h Tremblant à deux reprises au sein de l’équipe NAV Canada, l’employeur de la contrôleuse aérienne. Elle sait ce que c’est que de se réveiller après une petite heure de sommeil à 3 h du matin, d’enfiler des bottes qui semblent toujours plus raides, puis de se mettre en piste pour un deux heures de ski avant le lever du soleil.

« Ce n’est pas facile ! La noirceur, la fatigue, le froid, et l’ambiance figée, alors que tout le monde est allé se reposer quelques heures », partage Catherine Boucher.

Un défi d’endurance

Parce que recommencer semble a priori toujours plus ardu, l’athlète de 28 ans de Lachine préfère ne plus s’arrêter, carrément. « Je vais skier 24 h en continu. La montée en gondole prend entre 11 et 14 minutes : ce sera mon moment pour somnoler », dit Catherine, qui a chaussé sa première paire de skis à 3 ans.

Catherine est la première femme à s’attaquer au 24 h de ski en solo. L’organisation lui a offert un dossard supplémentaire pour un accompagnateur, qui pourra veiller sur son état en tout temps... et la réveiller une fois arrivés au sommet.

« Je crains le froid, et les hallucinations liées au manque de sommeil. Ce n’est pas le moment de me blesser : la saison de ski commence ! », dit la passionnée. Son équipe s’occupera aussi de lui fournir son carburant — beaucoup de noix, des boules d’énergie et quelques sandwichs, et, bien entendu, un soutien moral essentiel.

Au-delà de du ski, les enfants

« Physiquement et psychologiquement ce sera tout un défi, mais ce n’est pas grand-chose par rapport à ce que vivent les enfants malades... », dit Catherine Boucher. En attaquant l’épreuve reine en solo, la skieuse espère apporter encore plus de visibilité à la cause de la Fondation 24 h Tremblant. « C’est ce qui m’a motivée à m’inscrire ! Ma passion, c’est le ski, et que je puisse m’y dédier afin d’apporter une aide concrète vers le mieux-être des enfants, tant mieux ! », dit celle qui avait déjà amassé plus de 7000 $ dans sa collecte de fonds au moment d’aller sous presse.

Skier pendant 24 heures

Cette année, les conditions ont été idéales pour un départ hâtif de la saison de ski, mais la préparation de Catherine au cours des trois mois s’est d’abord appuyée sur un programme d’entraînement musculaire et cardiovasculaire afin que la skieuse ait toutes les cartes dans son jeu samedi. « Au-delà de la fatigue, ce sera de voir quels seront les petits bobos qui apparaîtront après cinq, dix ou vingt heures de ski — quels seront les points de friction inconfortables, par exemple ? J’ai des petits coussins pour mes tibias... le reste, on verra ! » dit la skieuse.

Son chiropraticien sera de la partie, et on l’a gâtée en semelles chauffantes et en paires de skis aiguisés à alterner, pour que l’objectif de Catherine ne fasse pas du hors-piste pour une question d’orteils gelés ou de dérapage non contrôlé. « Je devrai aussi mettre mon côté compétitif de côté : je vise trois descentes à l’heure, je ne peux pas y aller à pleine intensité si je veux me rendre jusqu’au bout » dit Catherine. En skiant pendant vingt-quatre heures, Catherine viendra-t-elle au bout de son amour du ski, au moins momentanément ?

« Je ne me tannerai jamais de skier... mais c’est possible par contre que je ne sois plus capable de refaire la piste Beauvallon pour le reste de la saison ! » avoue-t-elle en riant.

Le 24 h Tremblant

Photo courtoisie, Fondation 24 h Tremblant

Qui : Des équipes de 6 à 12 participants se relaient pendant 24 h

Quoi : En ski, en marche ou en course à pied

Quand : Du 7 au 9 décembre, les épreuves officielles du 24 h se déroulant du samedi 8 décembre à midi au dimanche 9 décembre à midi

Où : Mont Tremblant

Pour qui : la Fondation 24 h Tremblant, dont la mission est de faire en sorte que les enfants grandissent en santé et s’épanouissent par le soutien de plusieurs organismes locaux, ainsi que par celui de la Fondation Charles-Bruneau, de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et de la Fondation Tremblant.

► En chiffres

389 équipes inscrites en 2018 – un record pour cette 18e édition ;

Un objectif de collecte de fonds de 4 125 000 $ ;

79 % amassé est redistribué pour le mieux-être des enfants ;

Plus de 18 000 descentes de ski ;

Plus de 48 000 kilomètres courus ou marchés ;

Plus de 350 bénévoles ;

1140 minutes d’effort ;

Des milliers de litres de café, et de vies changées.

Aussi : Le 24 h Tremblant compte sur l’appui de plusieurs ambassadeurs, dont l’artiste Marie-Mai, qui présentera un spectacle le samedi à 20 h. Mélissa Lavergne suivra à 22 h pour faire bouger toute la communauté du 24 h en compagnie de ses invités Yann Perreau, Paul Doucet, Karim Ouellet et Alfa Rococo. Tout au long de l’événement, il y aura une zone familiale et de l’animation.

► Renseignement : https://www.24htremblant.com