26 ans plus tard, cette Tercel à vendre est encore comme neuve

Il n’est pas rare d’apercevoir des Toyota Tercel qui ont parcouru quelques centaines de kilomètres. À l’inverse, un exemplaire qui n’a parcouru que 15 000 kilomètres en 26 ans, ça ne court plus les rues.

Pourtant, c’est ce qui est actuellement affiché sur Kijiji. Si on fait le calcul, elle a roulé en moyenne 580 kilomètres par année.

Munie d’un bloc à quatre cylindres de 1,5 L, cette Tercel est équipée d’une transmission automatique.

Dans l’annonce, on peut y lire qu’il n’y a aucune rouille sur la carrosserie et que la peinture et la mécanique sont en parfaite condition.

On y apprend aussi qu’elle a toujours été entretenue chez un concessionnaire Toyota.

En 26 ans, cette berline sous-compacte n’a connu qu’un seul propriétaire. Elle n’aurait jamais roulé sous la pluie ou durant l’hiver.

Son vendeur en demande 5900$.

Il est ardu de fixer la valeur d’une telle voiture étant donné qu’il n’existe que très peu de comparatifs.

Une voiture qui marquante

Introduite en 1978, la Tercel n’est arrivée en Amérique du Nord que deux ans plus tard. En 1990 a début la commercialisation du modèle de quatrième génération (comme celle à vendre). Une déclinaison présumément plus sportive portait le nom «Paseo».

Près de 20 ans après l’arrêt de la production du modèle, sa fiabilité et sa durabilité demeurent légendaires.

Au tournant du millénaire, elle a été remplacée par la Toyota Echo.