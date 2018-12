DESROCHERS, Réjean



À Laprairie, le 1er décembre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Réjean Desrochers, époux de Mme Claire Arbic.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Monique Dubreuil), ses cinq petits-enfants, Justin, Francis, Sarah, Véronique et Séverine, ses deux frères, Fernand et Yvan, ses soeurs Hélène et Ginette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 8 décembre dès 13h à l'église La Nativité de Laprairie (155 boulevard St-Jean), les funérailles suivront à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.www.dignitequebec.com