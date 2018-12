DESCHAMBRES, Jean-Guy



À Longueuil, le 30 novembre 2018, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur Jean-Guy Deschambres, époux de madame Céline Deschambres (ProCD impôt).Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils de coeur Pascal et sa conjointe Charlyne, ses petits-enfants Félix et William, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 décembre 2018, de 13h à 17h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.