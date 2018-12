GINGRAS, Normand



Subitement, le 29 novembre 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Normand Gingras, époux de Mme Manon Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Valérie (Éric Demers) et Jacinthe (Alexandre Vachon), sa petite-fille Livia, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues de travail de la compagnie Nortrax Laval.Il sera exposé le dimanche 9 décembre de midi à 17 heures au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUn hommage lui sera rendu ce jour même à 16h30 au salon.