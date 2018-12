DANYLO, Edwina

(née Rossignol)



À Montréal, le samedi 1 décembre 2018 est décédée, à l'âge de 90 ans, Edwina Rossignol, épouse de Michel Danylo.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Léo (Denise), Léola, Colin (Johanne), Rose Marie et Michel Jr (Sophie), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Géraldine et Rita, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques seraient appréciés.