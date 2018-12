VALLIÈRES, Réginald



À Laval, le 1er décembre, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Réginald Vallières, époux de Mme Réjeanne Beaurivage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Judy), Chantal (Sylvain), Nathalie (Jérôme), ses petits-enfants Danny, François, Alex et leurs conjointes, ses arrière-petits-enfants Noa, Ève et Chloé, ses frères et soeurs beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé au complexe:le samedi 8 décembre dès 10h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au salon même.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés