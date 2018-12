LAVOIE, Gérard



De St-Sulpice, le 3 décembre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gérard Lavoie.Il laisse dans le deuil son épouse madame Louise Payette, sa fille Yolaine (Sylvain Fournier), ses petits-fils Étienne et Guillaume, sa soeur Thérèse, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour leurs bons soins.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.Exposé le samedi 8 décembre de 9h à 14h au. Les funérailles suivront à 15h en l'église de Saint-Sulpice.