HÉBERT, Fernand



Le 25 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Fernand Hébert, époux de feu Mme Angèle Delisle.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-France, Rolland (Josée Maynard) et Suzie (Martin Cassivi), ses petits-enfants Laurence, Mélanie et Jonathan (Pascale Dessureault), ses arrière-petits-enfants Yohan, Ludovik et Nathan, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 7 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 8 décembre dès 9h. Une liturgie suivra à 11h en la chapelle du complexe.