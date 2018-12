DAIGLE MELOCHE, Louisette



À Pointe-Claire le 1er décembre 2018 est décédée madame Louisette Daigle Meloche.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Marie Boissonnault), Michel (Sylvie Roy) et Lucie (Serge Leduc) également ses petits-enfants Marilyn, François, Élaine, Simon et Alexandre et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants Alexia, Xavier, Louis, Vincent et Raphaëlle, ses nombreux frères et soeurs, neveux et nièces et leur conjoint(e). Le service funéraire se tiendra samedi le 8 décembre au:22 025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, 514 457-4440à 11h et les condoléances pourront être présentées à compter de 9h. La famille demande de faire des dons à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Maison des soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Île.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Lakeshore et de la Maison des Soins Palliatifs de l'Ouest de l'Île pour leurs bons soins et pour toute leur compassion.