AUDET, Michel



Le 26 novembre, après avoir parcouru 102 pays à travers le monde, notre papa a entrepris son dernier voyage pour retrouver ses parents, Alboma et Wilfrid.Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Daniel), Jacinthe (François) et Luc, ses petits-enfants Alexandra, Félix (Geneviève), Benjamin et Adam, sa soeur Louise, son cousin Jacques Brodeur (Micheline), ses neveux, nièces et de nombreux amis.Diplômé du Collège Stanislas et de l'Université de Montréal, Michel a fait carrière à la Commission Scolaire de Montréal et au Ministère de l'Éducation. Il est l'auteur de nombreux manuels d'enseignement et aussi d'un roman,Après sa retraite, il a oeuvré comme bénévole à la radio de Vue et Voix où il a tenu la barre d'une émission pendant plus de 23 ans.La famille vous recevra dimanche le 9 décembre entre 10h et 13h à la:Des dons à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.