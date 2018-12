TOUPIN QUESNEL, Marguerite



À Lavaltrie, le 28 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Marguerite Quesnel, épouse de feu M. Réal Toupin, prédécédée de ses fils Raymond et Jacques Toupin.Elle laisse dans le deuil ses fils Gérald (Jocelyne), Michel et Denis Toupin (Marie-Desneiges), ses petits-enfants Brigitte, Nathalie, Patrice, Christian, Maxime, Mathieu, Nathalie, Éric, Isabelle, Mélodie et leurs conjoint(e)s, plusieurs arrière-petits-enfants, sa soeur Fernande, ses belles-filles Marie-Line et Christiane, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 9 décembre à compter de 15h30. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 18h00.