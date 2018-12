ÉTHIER, Rolande (née Bolduc)



À Montréal, le 30 novembre 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Rolande Bolduc, épouse de M. Roger Éthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Stéphane) et Ronald, ses petits- enfants Stéphanie, Gabriel, Félix, Amélie et Jules, son arrière-petite-fille Clara, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 9 décembre 2018 de 14h30 à 18h à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 18h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia.