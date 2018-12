TRUDEAU, Pierrette



De Saint-Basile-le-Grand, le 1er décembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Pierrette Trudeau. Elle était la soeur de feu Gilles, feu Guy, feu Noël et feu Michel.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannine (Germain Brosseau), sa belle-soeur Micheline Trudeau, son neveu, ses nièces, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, autres parents et les amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 9 décembre 2018 dès midi. Une liturgie de la Parole sera célébrée en chapelle à 15h.Si vous désirez offrir un don à la Maison La Source bleue de Boucherville, vous pourrez le faire car un formulaire sera à votre disposition.