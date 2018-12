SAVARD, Gérard



(Frère Yvan, F.É.C.)Frère Gérald Savard, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, le 1er décembre 2018, à l'âge de 79 ans et 2 mois. Fils de Georges Savard et de Marie-Reine Blanchet, il naquit à Trois-Rivières le 2 octobre 1939. Entré chez les F.É.C. en 1956, il se dévoua à l'éducation des jeunes à St-Charles de Drummondville, Nicolet, Bécancour (Mont-Bénilde), Thetford Mines et St-Augustin-de-Desmaures (Campus N.-D.-de-Foy). Il travailla en Haïti de 1991 à 1999. De retour au pays, il fut bénévole au Baluchon, à Montréal.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères et soeurs, Jean-Guy (Geneviève Therrien), Léo (Jeanne Gravel), Pierrette (Maurice Houde), Jeanne-d'Arc (Paul Morel), et Diane (Gaétan Dufresne) ainsi que son beau-frère Maurice Houde (feu Pierrette Savard) et plusieurs neveux, nièces et amis.Accueil des confrères, parents et amis auprès de l'urne funéraire à la:300, ch. du Bord-de-l'EauLavalle vendredi 7 décembre, de 11h à 21h (prière communautaire et témoignages à 19h30), et à compter de 8h le lendemain.L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.