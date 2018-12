ROCHON, Claire



À Gatineau, le 22 novembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Claire Rochon, fille de feu Ludger Rochon et de feu Georgianna Nantais.Elle laisse dans le deuil son fils Paul, ses soeurs Lucie et Lise, sa belle-soeur Cécile Beaudry, plusieurs neveux et nièces parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie samedi le 8 décembre 2018 à partir de 10h en l'église de St-Roch de l'Achigan. Les funérailles suivront à 11h et de là au cimetière de L'Épiphanie.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Bon Séjour pour leurs bons soins.