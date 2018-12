LUNEAU, Paulette

née Laflamme



À Sainte-Thérèse, le 2 décembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Paulette Laflamme, épouse de feu Oscar Luneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Marie), Lise (Richard) et Daniel (Lilianne), ses sept petits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 décembre de 18h à 21h et le samedi 8 décembre dès 9h30 au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 8 décembre à midi en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.