SIMARD Agathe (née Poulin)



À Salaberry-de-Valleyfield, le 1er décembre 2018, est décédée Mme Agathe Poulin, épouse de feu Philippe Simard.Prédécédée par sa fille Francine, elle laisse dans le deuil ses fils Pierre et Patrick, sa petite-fille Juliette, ses soeurs Ida, Janette et Monique (Léon), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 8 décembre 2018 de 16h30 à 17h30, suivi du service à 17h30.Au lieu de fleurs, des dons à une fondation de votre choix seraient appréciés.