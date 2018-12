DROLET, Jean-Guy



À Montréal, le vendredi 23 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 81 ans, Jean-Guy Drolet, époux de Louise Maheu.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Nathalie), François (Diane), Diane (Benoit) et Julie (Éric), ses petits-enfants Francis et Liane, Catherine et Nicolas, Olivier et Rafaël; frères et soeurs: Gilles, Suzanne, Jean-Claude, Denise et Jacqueline, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 9 décembre 2018 à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Un don à Diabète Québec ou la Fondation des maladies du coeur peut être fait en sa mémoire.