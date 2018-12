CHARPENTIER, Jean



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 24 novembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, M. Jean Charpentier, époux de feu Mme Diane Blais, demeurant à Brossard.Il laisse dans le deuil, Mme Pauline Lapierre, son frère Gilles, ses fils Richard et Benoit (Nicole), ses petits-enfants Julie (Martin) et Alexandre, ses arrière-petites-filles adorées Marika et Julianne et autres parents et amis.L'aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.La famille vous accueillera le dimanche 9 décembre 2018 de 14 à 18 heures à :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD(450) 463-1900La Liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 18 heures à la chapelle du salon.La famille désire remercier chaleureusement le personnel de la Résidence L'Avantage à Brossard pour les bons soins octroyés.Au lieu de fleurs, un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer serait apprécié.1-888-367-8471 www.lesieur.ca