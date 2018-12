GAGNON (née THERRIEN)

Noëlla



À Laval, le 4 décembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Noëlla Therrien, épouse de feu Louis-Philippe Gagnon, mère de feu Gilles et feu Jocelyne (Victorin Fortin).Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Robert St-Jacques) et Danielle (Normand Landry), ses petits-enfants Judith, Daniel, Éric, Steven, Sylvain et Gilles Jr., ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 7 décembre 2018 de 18h à 22h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 21h.