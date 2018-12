TOUCHETTE, Antoinette

(née Lacroix)



À Montréal, le dimanche 2 décembre 2018 est décédée, à l'âge de 93 ans, Antoinette Touchette (née Lacroix).Elle laisse dans le deuil son fils Jean, sa soeur Denise, sa petite-fille Alexia ainsi que des neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 7 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi à compter de 8h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 8 décembre 2018, à 10h en l'église St-Isaac Jogues, 1335 Chabanel Est, Montréal, H2M 2N8.