PERREAULT, Jean-Charles



Le 30 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Charles Perreault de Joliette. Il était l'époux de feu Helen Jenning.Il était le frère de Simone, Roland, Rolande, Claude, Thérèse, Monique, Jacqueline et Fabienne, tous décédés.Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de M. Perreault vous accueillera le samedi 8 décembre à compter de 13h au:www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle samedi à 15h. L'inhumation se fera au cimetière de Joliette.