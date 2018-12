Aston Martin propose une conversion électrique de ses voitures d'époque

Dans son plan d’électrification, Aston Martin ajoute un volet, soit celui d’offrir la conversion électrique pour les collectionneurs de voitures anciennes de la marque.

Et pour le lancement de ce programme, Aston Martin a transformé une DB6 MkII Volante 1970.

Histoire de ne pas choquer les âmes sensibles, le constructeur britannique installe le moteur électrique et les batteries là où logeaient originalement le moteur à essence et la transmission. Ainsi, on altère le moins possible les classiques d’antan.

Comme on peut le voir sur la photo, la prise de recharge a été dissimilée sous la trappe de l’ancien réservoir à essence.

La technologie utilisée se base sur celle développée avec la Rapide E. Soulignons que cette dernière est la toute première voiture électrique produite par Aston Martin. Son V12 laisse place à un moteur électrique jumelé à une batterie de 65 kWh. Son arrivée sur le marché est prévue pour la fin de l’année 2019.

Les puristes seront ravis de savoir que cette transformation est réversible. Le temps venu, il sera possible de réinstaller la motorisation à essence d’origine.

Dès 2019, les collectionneurs pourront confier leur Aston Martin d’exception au manufacturier afin de procéder à la conversion.

Les coûts liés à cette transformation n’ont pas été évoqués. Il en est de même pour l’autonomie.

Rappelons-nous que Jaguar a conçu une version électrique de sa légendaire E-type. Il y a fort à parier que d’autres manufacturiers emboîteront le pas dans cette direction afin d’allier le passé à l’avenir.