CARON, René



À Montréal, le 2 décembre 2018, est décédé M. René Caron, époux de Rita Bolduc, à l'âge de 79 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Réal (Isabelle Biron) et Richard; ses petits-enfants Roxanne, Maxime et Jonathan; ses arrières petits-enfants Ludovic et Zachary; sa soeur Ginette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie/Athos du 1275 avenue Dollard à Lasalle,le dimanche 9 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 10 décembre à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées à 10h à la chapelle du Complexe, suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame des Neiges à Montréal.