GIRARD, René



À l'Hôpital Fleury, le 19 novembre, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur René Girard, époux de Micheline Sauvageau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge, Nathalie (Sylvain Lamoureux) et Nadia (Sébastien Léopold), ses petits-enfants Maxime, Olivier (Natacha), Samuel, Stéphanie, Charles-Antoine, Elizabeth et Mariève, son arrière-petit-fils Charlie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:édifice situé à l'arrière du complexele samedi 8 décembre dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au même endroit.