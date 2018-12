CREVIER, Jacques



À Le Gardeur, le 1er décembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jacques Crevier, époux de Mme Christiane Leroux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Bryan), Nathalie, Christiane, Cynthia et Eric, ses petits-enfants Jessica, Mélinda, Gabriel, Vincent, Nicolas, Michaël, Steve, Mariane et William, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 9 décembre 2018 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h30 au salon même.