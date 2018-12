CUROTTE, Jean-Noël



À Châteauguay, le 1er décembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Jean-Noël Curotte, époux de feu Rollande Perreault.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Christiane (feu Marcel) et Lise (Rosaire), ses frères Roméo (Jeannette), Roma (Lise) et feu Lucien (Pauline) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 décembre 2018 de 10h à 13h, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le jeudi 6 décembre 2018 à 13h30, en l'église St-Joachim, 1 boul. d'Youville, Châteauguay, Qc, J6J 4P9, suivies de l'inhumation au Cimetière Saint-Joachim à 14h30.