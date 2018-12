MATHIEU, Suzanne



Paisiblement à la Maison Au Diapason de Bromont, le 3 décembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Suzanne Mathieu, demeurant à Cowansville.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Lorraine), Gilles Jr, Louise (Richard) et André (Lise); ses 6 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants; son frère Pierre (Jacqueline); son beau-frère Guy; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle était également la mère de feu Johanne, feu Robert et de feu Monique.La famille vous accueillera auBROME-MISSISQUOI402, RUE DE LA RIVIÈRE, COWANSVILLE450.266.6061le samedi 8 décembre 2018 à compter de 11h, suivi de la célébration de la Parole à 14h.La famille remercie sincèrement tout le personnel de la Maison Au Diapason pour les excellents soins prodigués.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don commémoratif à la Fondation Au Diapason ou à la Fondation de l'Hôpital BMP.Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site web :