VIROLY, Luce



Michèle Viroly et Philippe Viroly-Desjardins ont la très grande tristesse de vous annoncer le décès de leur mère et grand-mère Luce Viroly.Que ceux qui ont connu cette petite femme courageuse et toujours souriante malgré les trop nombreuses épreuves que la vie lui a apportées aient une pensée affectueuse pour elle.