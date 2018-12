Classement de Forbes : le vrai salaire de Carey Price

Comme c’est le cas pour toutes les vedettes du sport professionnel, le salaire du gardien Carey Price avec le Canadien de Montréal ne révèle pas tous les détails de sa rémunération annuelle.

Au salaire de 15 millions $ de Price cette saison s’additionne un montant de 600 000$ provenant des commandites, selon Forbes. Le magazine classe ainsi l’athlète au troisième rang des joueurs les mieux payés de la Ligue nationale de hockey en 2018-2019.

Seuls John Tavares (17,3 M$), des Maple Leafs de Toronto et Connor McDavid (19 M$), des Oilers d’Edmonton, sont mieux payés que le gardien du Tricolore cette saison.

En juillet 2017, Price a signé un mirobolant contrat de huit ans, d’une valeur totale de 84 millions $. Le Britanno-Colombien est associé à plus d'une demi-douzaine de commanditaires, tels que les équipementiers CCM et Under Armour.

Price est le seul gardien apparaissant dans le top 10 de Forbes.

Cette saison, l’athlète de 31 ans présente une fiche de 9-8-4, un taux d’efficacité de ,899 et une moyenne de buts alloués de 3,01.

Le classement de Forbes

1. Connor McDavid, Oilers d'Edmonton

Photo AFP

Rémunération totale : 19 millions $

Salaire/bonus : 15 millions $

Commandite(s) : 4 millions $

2. John Tavares, Maple Leafs de Toronto

Photo AFP

Rémunération totale : 17,3 millions $

Salaire/bonus : 15,9 millions $

Commandite(s) : 1,4 million $

3. Carey Price, Canadiens de Montréal

Photo Ben Pelosse

Rémunération totale : 15,6 millions $

Salaire/bonus : 15 millions $

Commandite(s) : 600 000 $

4. Alex Ovechkin, Capitals de Washington

Photo AFP

Rémunération totale : 14,5 millions $

Salaire/bonus : 10 millions $

Commandite(s) : 4,5 millions $

5. Sidney Crosby, Penguins de Pittsburgh

Photo AFP

Rémunération totale : 14 millions $

Salaire/bonus : 10 millions $

Commandite(s) : 4 millions $

6. Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago

Photo AFP

Rémunération totale : 13,7 millions $

Salaire/bonus : 12 millions $

Commandite(s) : 1,7 million $

7. Jamie Benn, Stars de Dallas

Photo AFP

Rémunération totale : 13,1 millions $

Salaire/bonus : 13 millions $

Commandite(s) : 100 000$

8. Patrick Kane, Blackhawks de Chicago

Photo AFP

Rémunération totale : 12,4 millions $

Salaire/bonus : 12 millons $

Commandite(s) : 350 000 $

9. Anze Kopitar, Kings de Los Angeles

Photo AFP

Rémunération totale : 12,1 millions $

Salaire/bonus : 12 millions $

Commandite(s) : 60 000 $

10. John Carlson, Capitals de Washington

Photo AFP

Rémunération totale : 12,1 millions $

Salaire/bonus : 12 millions $

Commandite(s) : 50 000 $