Comment aider mon garçon à s’en sortir?

Je me suis mariée à 18 ans avec un homme violent pour me sortir de l’enfer qu’était la vie avec mes parents. J’ai fui la violence pour me retrouver dans une violence encore pire. Mais comme j’avais peu de moyens, j’ai fait le choix d’endurer. J’ai eu deux enfants avec cet homme. Mon aîné, un garçon, adorait son père. Ce qui fait que lorsque j’ai décidé de fuir mon bourreau avec lui et sa sœur, il ne l’a pas pris.

Il avait six ans à l’époque et il en a huit aujourd’hui. Je m’étais réfugiée dans un centre pour femmes avec mes enfants et c’est grâce à l’appui qu’on m’y a donné que je suis retombée sur mes pieds. Le père de mes enfants n’a jamais cherché à les revoir depuis. Ma fille, plus jeune que son frère, s’en tire bien. Mais mon garçon a développé une tendance à l’agressivité. Comme s’il voulait me faire payer de l’avoir séparé de son père. Ça affecte son rendement scolaire et ça pourrit l’atmosphère partout où il passe. Devrais-je attendre que ça passe ou prendre des mesures disciplinaires ?

Pour son propre bien, vous ne pouvez pas attendre que ça passe. Comme vous ne me dites rien sur les gestes posés par l’enfant, vous allez dans un premier temps appeler la LigneParents (1-800-361-5085) pour leur décrire ses agissements et obtenir quelques mesures disciplinaires à appliquer. Et si on vous conseille de consulter en psychologie, n’hésitez pas une seconde.