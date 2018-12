Conséquences d’une vie séparée de sa famille

Je vous lis chaque matin et vous êtes mon réveil. J’ai été placé très jeune en famille d’accueil parce que mes parents étaient dysfonctionnels et aimaient un peu trop la boisson, entre autres. Le plus difficile pendant cette période de ma vie, c’est que les travailleurs sociaux montaient à mon insu des dossiers contre moi, lesquels aboutissaient sur le bureau du psychiatre qui s’en servait pour me bourrer de pilules dont je n’avais pas besoin. Si ma conduite ne répondait pas ensuite aux attentes­­­ des TS, on me retournait chez le psychiatre qui augmentait les doses.

Mêlé dans ma tête, je me sentais comme un zombie et ça me ralentissait dans mes études. Et même si je me comportais plutôt correctement dans ma famille d’accueil, les TS interprétaient mal tout ce que je faisais. Rendu à 18 ans et libéré dans la nature, je me suis trouvé un emploi comme préposé d’entrepôt. Je me suis aussi inscrit à des cours du soir. En toute honnêteté, Louise, je me suis alors mis à bien évoluer de ma personne et à me structurer mentalement tout aussi bien. Petit à petit, j’ai éliminé les médicaments de ma vie pour constater qu’ils ne faisaient que m’empoisonner l’existence sans me faire avancer.

Pour me tenir en forme, je fais de la marche, de la bicyclette et de la natation. Ça m’aère l’esprit et ça augmente mon bien-être global. En gros, je vois la vie belle. J’ai aussi fait la connaissance d’une jeune fille avec qui je me sens bien, et surtout, je suis bien accueilli dans sa famille. Ce qui me fait chaud au cœur. J’en arrive au but premier de ma lettre. J’ai appris dernièrement que mes parents faisaient désormais partie des AA. J’aimerais aller les voir pour reprendre contact avec eux, car leur présence me manque. Car après tout, ce sont eux qui m’ont donné la vie. Qu’en pensez-vous ?

Jean-Luc

N’attendez plus, mon cher Jean-Luc, pour poser ce geste qui vous tente et qui risque de vous apporter une grande paix intérieure en même temps que de raviver votre sentiment d’appartenance. Attendez-vous cependant à retrouver des parents différents de ceux que vous avez connus. L’accès à la sobriété est quelque chose de difficile et en même temps de profondément transformateur. En passant, bravo pour le chemin parcouru malgré les embûches que la vie a mises sur votre chemin !